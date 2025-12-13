'शिक्षकों की कमी से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित, उन्हें BLO मत बनाओ', अभय चौटाला की सरकार से फौरन बदलाव की मांग

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में शिक्षकों को बीएलओ लगाने का विरोध किया है। इनेलो अध्यक्ष अभय ...और पढ़ें

    एसआइआर में शिक्षकों को बीएलओ बनाने के विरोध में इनलो (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) में शिक्षकों को खंड स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) लगाने का इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने विरोध किया है।

    इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीएलओ ड्यूटी के लिए अध्यापकों के अलावा और भी विकल्प हैं। शिक्षकों की कमी से सरकारी स्कूलों में पहले ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

    अभय चौटाला ने कहा कि मतदाता सूची के परीक्षण से लेकर नए मत बनाने और संशोधन के कार्य व चुनाव में मतदान करवाने का काम अध्यापकों को सौँपा जाता रहा है।

    एसआइआर की प्रक्रिया बहुत लंबी है और ऐसे में स्कूलों से अध्यापकों की गैरमौजूदगी से बच्चों की पढ़ाई पर बेहद गलत असर पड़ रहा है।

    सरकार को चाहिए कि अध्यापकों के अलावा भी अन्य विभागों में, जहां सरकारी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा है, वहां के स्टाफ को इसका जिम्मा दिया जाना चाहिए।

    खासकर जिन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या दो या तीन है, उन स्कूलों के अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी लगाने की जगह कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए ताकि वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों की शिक्षा पर कोई बुरा असर न पड़े।

