शूटर रश्मीत कौर ने खेलो इंडिया में जीता रजत पदक, पंचकूला और चंडीगढ़ का नाम किया रोशन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। राजस्थान के जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में गोल्डन ईगल शूटिंग अकादमी की शूटर रश्मीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है।

अकादमी के कोच साहिल राणा ने बताया कि रश्मीत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 628.2 स्कोर के साथ सातवें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में उन्होंने व्यक्तिगत वर्ग में आठवां स्थान हासिल किया।

रश्मीत कौर गोल्डन ईगल शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं और चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कालेज की छात्रा हैं। उन्हें कोच साहिल राणा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। कोच साहिल राणा ने कहा कि रश्मीत कौर ने अकादमी के साथ-साथ पंचकूला और चंडीगढ़ का भी नाम रोशन किया है।