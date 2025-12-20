शिमला के लिए हाॅली-डे स्पेशल टाॅय ट्रेन का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कहीं फीका न पड़ जाए

राजकुमार, कालका। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल विश्व प्रसिद्ध कालका-शिमला रेल मार्ग पर सैलानियों को हाॅली-डे स्पेशल टाॅय ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। रेलवे विभाग भी यह ट्रेन चलाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए जुगाड़ भी लगाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस नैरो गेज रेल लाइन पर डिब्बों की कमी के कारण हाॅली-डे स्पेशल टाॅय ट्रेन शुरू करना विभाग के लिए आसान नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मंगलवार तक ट्रेन को हरी झंडी नहीं मिली तो हाली-डे स्पेशल ट्रेन के संचालन की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी और पिछले सीजन की तरह इस बार भी सैलानी बस इंतजार ही करते रह जाएंगे।

हेरिटेज ट्रैक पर दौड़ने वाली टाय ट्रेन के सुहाने सफर का आनंद उठाने के लिए सैलानी हमेशा बेताब रहते हैं। वैसे तो साल भर सैलानी टाॅय ट्रेन सेवा का आनंद लेते हैं, लेकिन ट्रेन का मुख्य सीजन गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों और नववर्ष के अवसर पर होता है। इस दौरान सैलानियों की इतनी भीड़ होती है कि कई बार रेल सेवा बौनी साबित हो जाती है।

सेलिब्रेशन के दिनों में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण रोजाना सैकड़ों लोग टाय ट्रेन में जगह नहीं पा पाते हैं और मजबूरन सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं। सैलानियों की अधिक संख्या होने से दोपहर तक ज्यादातर टैक्सियां पहले ही हिमाचल के लिए रवाना हो जाती हैं।

टाॅय ट्रेन पैक हो चुकी है रेलवे विभाग के जानकारों के अनुसार, शिमला के लिए चलने वाली टाॅय ट्रेन में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वेटिंग लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। इस महीने के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह तक ज्यादातर टाॅय ट्रेन पहले से ही पैक हो चुकी हैं। सैलानियों ने वादियों की सैर के लिए समय से पहले ही सीट रिजर्वेशन करवा लिया है।