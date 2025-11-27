शीश मार्ग यात्रा का चंडीगढ़ में धूमधाम स्वागत, सीएम सैनी ने किया अभिनंदन; CRPF ने दी सलामी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सीआरपीएफ कैंपस पहुंची। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पवित्र पालकी साहिब को नमन किया। इस दौरान सीआरपीएफ यूनिट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अद्वितीय बलिदान संपूर्ण मानवजाति के लिए मार्गदर्शक है। जिस साहस और तपस्या के साथ उन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित किया, वह पूरे विश्व के लिए मिसाल है।

शीश मार्ग यात्रा हमें सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, कर्तव्य और साहस के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। हरियाणा सरकार ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ सदैव खड़ी है। यह यात्रा 24 नवंबर को शीश गंज गुरुद्वारा नई दिल्ली से प्रारंभ हुई थी जो बुधवार को श्री आनंदपुर साहिब में पवित्र समापन के साथ श्रद्धार्पित हुई। बाबा मंजीत सिंह जीरकपुर वाले की अगुवाई में निकाली जा रही 15वीं शीश मार्ग यात्रा का हरियाणा आगमन पर बड़खालसा, तरावड़ी, करनाल, पानीपत, अंबाला सहित अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ।

जगह–जगह संगत द्वारा फूल वर्षा, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा के साथ आध्यात्मिक वातावरण चरम पर दिखाई दिया। यात्रा के चंडीगढ़ आगमन के दौरान संगत ने पवित्र शब्द, कीर्तन और अरदास के साथ वातावरण को गुरु प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शांति से भर दिया।