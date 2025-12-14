DGP के पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, अतिरिक्त काम देख रहे ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को प्रदेश सरकार ने इस पद से हटा दिया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़े केस में नाम आने के बाद शत्रुजीत कपूर दो माह के अवकाश पर चले गये थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को उनकी अवकाश अवधि पूरी हो गई और सोमवार को कपूर को पुलिस महानिदेशक के पद पर दोबारा ज्वाइन करना था। कपूर के पुलिस महानिदेशक पद पर दोबारा ज्वाइन करने से पहले ही हरियाणा सरकार ने रविवार रात को उन्हें इस पद से रिलीव कर दिया है। शत्रुजीत कपूर अब हरियाणा पुलिस आवास निगम के चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बने ओपी सिंह पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद राज्य सरकार ने डीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। नये आदेश में राज्य सरकार ने ओपी सिंह को अगले आदेश तक राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है।

1992 बैच के आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक और एफएसएल मधुबन के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अब कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का दायित्व भी सौंपा गया है। 1990 बैच के आइपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर जब राज्य के पुलिस महानिदेशक बने थे, तब उन्हें हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन पद का प्रभार भी सौंपा गया था, जिस पर उनकी सेवाएं अब जारी रखी गई हैं। डीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल हरियाणा पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक हैं।