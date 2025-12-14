Language
    DGP के पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर, अतिरिक्त काम देख रहे ओपी सिंह बने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:27 PM (IST)
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:27 PM (IST)

    DGP पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को प्रदेश सरकार ने इस पद से हटा दिया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़े केस में नाम आने के बाद शत्रुजीत कपूर दो माह के अवकाश पर चले गये थे।

    रविवार को उनकी अवकाश अवधि पूरी हो गई और सोमवार को कपूर को पुलिस महानिदेशक के पद पर दोबारा ज्वाइन करना था।

    कपूर के पुलिस महानिदेशक पद पर दोबारा ज्वाइन करने से पहले ही हरियाणा सरकार ने रविवार रात को उन्हें इस पद से रिलीव कर दिया है। शत्रुजीत कपूर अब हरियाणा पुलिस आवास निगम के चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे।

    कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बने ओपी सिंह

    पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद राज्य सरकार ने डीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। नये आदेश में राज्य सरकार ने ओपी सिंह को अगले आदेश तक राज्य का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है।

    1992 बैच के आइपीएस अधिकारी ओपी सिंह हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक और एफएसएल मधुबन के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अब कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का दायित्व भी सौंपा गया है।

    1990 बैच के आइपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर जब राज्य के पुलिस महानिदेशक बने थे, तब उन्हें हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन पद का प्रभार भी सौंपा गया था, जिस पर उनकी सेवाएं अब जारी रखी गई हैं। डीजीपी रैंक के आइपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल हरियाणा पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक हैं।

    31 दिसंबर को हो रहे रिटायर

    हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाए गए ओपी सिंह की रिटायरमेंट इसी साल 31 दिसंबर को है। उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिल पाया है।

    शत्रुजीत कपूर की रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2026 को है। शत्रुजीत कपूर की नई जिम्मेदारी तय करने के बाद राज्य सरकार अब हरियाणा के नये पुलिस महानिदेशक पद के लिए आइपीएस अधिकारियों का पैनल भेज सकेगी।

    पहले राज्य सरकार ने यह पैनल भेजा था, जिसमें शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने पैनल यह कहते हुए लौटा दिया था कि शत्रुजीत कपूर अभी राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं। राज्य सरकार को पहले उनकी पोस्टिंग पर फैसला लेना होगा, जिसके बाद नया पैनल भेजा जाए।

    नये पुलिस महानिदेशक के लिए भेज जाएंगे नाम

    हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के नये पुलिस महानिदेशक के लिए पैनल में अब पांच आइपीएस अधिकारियों के नाम भेजे जा सकते हैं।

    इनमें 31 अक्टूबर 2026 को रिटायर होने वाले 1990 बैच के वरिष्ठतम आइपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर, 30 सितंबर 2026 को रिटायर होने वाले 1991 बैच के आइपीएस अधिकारी संजीव कुमार जैन, 31 अक्टूबर 2028 को रिटायर होने वाले 1992 बैच के आइपीएस अजय सिंघल, 30 जून 2029 को रिटायर होने वाले 1993 बैच के आइपीएस आलोक कुमार मित्तल और 30 सितंबर 2027 को रिटायर होने वाले 1993 ही बैच के आइपीएस अरशिंद्र सिंह चावला के नाम शामिल होंगे। 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं।

    वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में 15 अधिकारी नामजद

    हरियाणा के आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़े मामले में 15 रिटायर्ड व मौजूदा आइएएस व आइपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन सभी से चंडीगढ़ पुलिस की एसआइटी पूछताछ कर रही है।

    अभी तक आधा दर्जन अधिकारियों से पूछताछ हुई है, लेकिन अगर इस पूरे केस में प्रभावित हुए तो वह शत्रुजीत कपूर हैं, क्योंकि रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरानिया को छोड़कर बाकी किसी भी अधिकारी पर कोई गाज नहीं गिरी है।