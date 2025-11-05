हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनीं क्रिकेटर शैफाली वर्मा, रेनू भाटिया ने की घोषणा

हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेनू भाटिया ने शैफाली वर्मा को साल 2026 के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। साथ ही शैफाली के पिता संजीव वर्मा को फोन पर भी बधाई दी। रेनू भाटिया ने बताया कि महिलाओं की रोल माडल बनाने के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारत को विश्वकप दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला क्रिकेटर शैफाली वर्मा हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एंबेसडर बनेंगी। पिछले साल मनु भाकर को महिला आयोग ने ब्रांड एंबेसडर बनाया था।

शैफाली वर्मा जैसी बेटियों से दूसरी बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बेटियों को बोझ मानते हैं। जब शैफाली रोहतक लौटेगी तो आयोग का एक दल उनके घर भी जाएगा।

रेनू भाटिया ने बेटियों के नाम वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया की बेटियों को कहना चाहूंगी कि तुम्हें नशा करना ही है तो शैफाली वर्मा जैसा करो। आगे बढ़ो और मजबूत रहो ताकि कुछ बनके, पाकर के दिखाओ। दूसरा नशा तो तुम्हे खड्डे में गिराएगा और दलदल में फंसाएगा। तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा।