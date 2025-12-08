Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंप्यूटर की परीक्षा में फेल हुए हरियाणा के कई इंजीनियर, पदोन्नति पर मंडराया संकट

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में लगभग आधे उपमंडल अभियंता (एसडीई) फेल हो गए। 142 में से केवल 59 एसडीई ही परीक्षा पास क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कंप्यूटर की परीक्षा में आधे उपमंडल अभियंता हुए फेल।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विकास एवं पंचायत विभाग के करीब आधे उपमंडल अभियंता (एसडीई) कंप्यूटर की परीक्षा में फेल हो गए हैं। एसडीई की कंप्यूटर में दक्षता जानने के लिए 15 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 142 एसडीई में से 59 ने यह परीक्षा पास की, जबकि 58 फेल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 उपमंडल अभियंता परीक्षा में अनुपस्थित रहे। विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव और आयुक्त डॉ. साकेत कुमार द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में चंडीगढ़ मुख्यालय में तैनात एसडीई आशुतोष बिश्नोई ने 50 में से सर्वाधिक 39 अंक लिए हैं।

    रेवाड़ी में सेवारत एसडीई कमल सिंह सबसे कम सिर्फ छह अंक ही ले पाए। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में फेल हुए एसडीई को पदोन्नतियों और वार्षिक वेतन वृद्धि में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

    हालांकि, विभाग द्वारा अगले साल ली जाने वाली परीक्षा में इन उपमंडल अभियंताओं को फिर से मौका दिया जाएगा, जिसमें वह अपना प्रदर्शन सुधार सकेंगे। अनुपस्थित रहे एसडीई को भी आगामी परीक्षा में शामिल होना होगा, अन्यथा पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे।