कंप्यूटर की परीक्षा में फेल हुए हरियाणा के कई इंजीनियर, पदोन्नति पर मंडराया संकट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में विकास एवं पंचायत विभाग के करीब आधे उपमंडल अभियंता (एसडीई) कंप्यूटर की परीक्षा में फेल हो गए हैं। एसडीई की कंप्यूटर में दक्षता जानने के लिए 15 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 142 एसडीई में से 59 ने यह परीक्षा पास की, जबकि 58 फेल हो गए।

25 उपमंडल अभियंता परीक्षा में अनुपस्थित रहे। विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव और आयुक्त डॉ. साकेत कुमार द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में चंडीगढ़ मुख्यालय में तैनात एसडीई आशुतोष बिश्नोई ने 50 में से सर्वाधिक 39 अंक लिए हैं।

रेवाड़ी में सेवारत एसडीई कमल सिंह सबसे कम सिर्फ छह अंक ही ले पाए। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में फेल हुए एसडीई को पदोन्नतियों और वार्षिक वेतन वृद्धि में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हालांकि, विभाग द्वारा अगले साल ली जाने वाली परीक्षा में इन उपमंडल अभियंताओं को फिर से मौका दिया जाएगा, जिसमें वह अपना प्रदर्शन सुधार सकेंगे। अनुपस्थित रहे एसडीई को भी आगामी परीक्षा में शामिल होना होगा, अन्यथा पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे।