हरियाणा विधानसभा में सात विधेयक पेश, आठ पास; आम लोगों को क्या मिलेगा फायदा?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सात नये विधेयक प्रस्तुत किए गए, जबकि आठ विधेयक चर्चा और बहस के बाद पास कर दिए गए। जो नये विधेयक सदन के पटल पर रखे गये, उनमें हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चिता) संशोधन विधेयक, हरियाणा आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान) विधेयक, हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन (संशोधन) विधेयय 2025 और हरियाणा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आठ विधेयक चर्चा उपरांत पास भी किए गए। पास किए गए विधेयकों में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंतरा देवी तथा श्री केदारनाथ पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 शामिल हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से पांच विधायक शहरी निकास मंत्री विपुल गोयल ने पेश किए। हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को संशोधित करने के लिए हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।