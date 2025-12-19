वंदे मातरम् पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस के 10 विधायक को सदन से निकाला; मार्शल संग हाथापाई की नौबत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में बेहद तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस विधायक विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की कुर्सी के सामने पहुंच गए और चेतावनी के बावजूद सीट पर नहीं लौटे।

स्थिति संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष खुद खड़े हो गए, लेकिन चार बार की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस विधायक नहीं माने। इस पर गुस्साए विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 10 विधायकों को सदन से 'नेम' (सदन से बाहर करने) का आदेश जारी कर दिया, लेकिन विधायक टस से मस नहीं हुए। मार्शलों ने विधायकों को बाहर ले जाने की कोशिश की तो हाथापाई की नौबत बन गई।

कुछ विधायकों को मार्शल बाहर ले जाने में सफल रहे, जबकि अन्य को पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाहर जाने को कहा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। हालांकि बाद में हुड्डा के बार-बार अनुरोध पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष से नेम किए विधायकों को वापस बुलाने को कहा, जिसके बाद सभी विधायकों का नेम खत्म कर दिया गया।

इस दौरान सदन की कार्यवाही करीब आधा घंटे तक स्थगित रही। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक घनश्याम दास और योगेंद्र सिंह राणा ने शून्यकाल के बाद संसद की तर्ज पर सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा।