    दिल्ली नहीं हरियाणा के ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ, हरियाणा की हवा भी जहरीली हो गई है। CREA के अनुसार, हरियाणा भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। धारूहेड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर हैं, जहाँ प्रदूषण का स्तर गंभीर है। NCR क्षेत्र भी प्रभावित है, और PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों से बहुत ज़्यादा है।

    हरियाणा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। जहां एक ओर दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, हरियाणा की हवा भी दमघोंटू हो गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की एक सैटेलाइट-आधारित जांच के अनुसार, हरियाणा वायु-प्रदूषण के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है।

    नवंबर के पहले सप्ताह में हुए इस आकलन के मुताबिक यह विश्लेषण दिखाता है कि हरियाणा के कई शहर, जैसे धारूहेड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।  कई शहरों में गंभीर प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है।

    ये इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित

    हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, जहां कई दिनों तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर रही। टॉप शहरों में हरियाणा के शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, धारूहेड़ा के बाद रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम जैसे हरियाणा के शहर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल थे।क

    विश्व मानकों से ज्यादा प्रदूषण

    प्रदूषण सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास भी कई शहर गंभीर रूप से प्रभावित हैं। यहां राष्ट्रीय और विश्व मानकों से ज़्यादा प्रदूषण है। हरियाणा के शहरों में पीएम2.5 का स्तर अक्सर राष्ट्रीय मानकों (\(40\) माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों (\(5\) माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से कहीं ज़्यादा पाया गया है। 