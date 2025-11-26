दिल्ली नहीं हरियाणा के ये शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में हुआ चौंका देने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जहां एक ओर दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, हरियाणा की हवा भी दमघोंटू हो गई है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की एक सैटेलाइट-आधारित जांच के अनुसार, हरियाणा वायु-प्रदूषण के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है।

नवंबर के पहले सप्ताह में हुए इस आकलन के मुताबिक यह विश्लेषण दिखाता है कि हरियाणा के कई शहर, जैसे धारूहेड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। कई शहरों में गंभीर प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है।

ये इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित हरियाणा का धारूहेड़ा अक्टूबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, जहां कई दिनों तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर रही। टॉप शहरों में हरियाणा के शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, धारूहेड़ा के बाद रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम जैसे हरियाणा के शहर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल थे।क