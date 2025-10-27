टिक्कर ताल रूट पर रोडवेज की इवनिंग बस सेवा ढाई माह बाद बहाल, ग्रामीणों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों में खुशी का माहौल

संवाद सहयोगी, मोरनी। लगातार ढाई माह से बंद पड़ी मोरनी टिक्कर ताल रूट की हरियाणा रोडवेज इवनिंग बस सेवा आखिरकार सोमवार को फिर से शुरू कर दी गई। बस सेवा बहाल होने की खबर मिलते ही ग्रामीणों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। टिक्कर ताल के लिए चलने वाली यह बस प्रतिदिन शाम सात बजे टिक्कर ताल में रुकती थी और अगले दिन सुबह सात बजे मोरनी होते हुए पंचकूला जाती थी।

भारी बरसात और सड़क पर मलबा गिरने के कारण यह सेवा बंद कर दी गई थी। बारिश थमने के बाद भी विभाग ने लंबे समय तक सेवा शुरू नहीं की जिससे ग्रामीणों समेत स्कूल और कालेजों के छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बस सेवा बंद होने से छात्रों को देरी से स्कूल–काॅलेज पहुंचना पड़ता था, जबकि नौकरीपेशा लोगों को भी समय पर कार्यालय पहुंचने में कठिनाई हो रही थी।