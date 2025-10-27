Language
    टिक्कर ताल रूट पर रोडवेज की इवनिंग बस सेवा ढाई माह बाद बहाल, ग्रामीणों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों में खुशी का माहौल

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    टिक्कर ताल रूट पर रोडवेज की शाम की बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इस सेवा के बहाल होने से गांव के लोगों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें अब यात्रा करने में आसानी होगी। यह बस सेवा पिछले ढाई महीने से बंद थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

    बस प्रतिदिन शाम सात बजे टिक्कर ताल में रुकेगी और अगले दिन सुबह सात बजे मोरनी होते हुए पंचकूला आएगी।

    संवाद सहयोगी, मोरनी। लगातार ढाई माह से बंद पड़ी मोरनी टिक्कर ताल रूट की हरियाणा रोडवेज इवनिंग बस सेवा आखिरकार सोमवार को फिर से शुरू कर दी गई। बस सेवा बहाल होने की खबर मिलते ही ग्रामीणों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। टिक्कर ताल के लिए चलने वाली यह बस प्रतिदिन शाम सात बजे टिक्कर ताल में रुकती थी और अगले दिन सुबह सात बजे मोरनी होते हुए पंचकूला जाती थी।

    भारी बरसात और सड़क पर मलबा गिरने के कारण यह सेवा बंद कर दी गई थी। बारिश थमने के बाद भी विभाग ने लंबे समय तक सेवा शुरू नहीं की जिससे ग्रामीणों समेत स्कूल और कालेजों के छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बस सेवा बंद होने से छात्रों को देरी से स्कूल–काॅलेज पहुंचना पड़ता था, जबकि नौकरीपेशा लोगों को भी समय पर कार्यालय पहुंचने में कठिनाई हो रही थी।

    ग्रामीणों ने कई बार परिवहन विभाग से मांग की थी कि यह बस जल्दी शुरू की जाए, पर विभाग ने कार्रवाई नहीं की। स्थानीय समाजसेवी डीपी शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को परिवहन विभाग के अधिकारियों और जीएम रोडवेज के संज्ञान में लाया था। उन्होंने बताया कि शाम और सुबह दोनों समय इस रूट पर बड़ी संख्या में यात्री पंचकूला और टिक्कर ताल के बीच आना-जाना करते हैं।