    हरियाणा में सड़क दुर्घटना का कहर जारी, तीन हादसों में छह लोगों की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:01 AM (IST)

    हरियाणा के कालांवाली में एक दुखद सड़क हादसे में फतेहाबाद की एक महिला और उसके पोते की मौत हो गई। मानव जिंदल अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए थे, लौटते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मानव और उनकी पत्नी घायल हो गए, जबकि उनकी मां और बेटे की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।      

    हरियाणा में सड़क दुर्घटना का कहर जारी, तीन हादसों में छह लोगों की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। कालांवाली क्षेत्र में रविवार शाम सड़क हादसे में फतेहाबाद निवासी एक महिला और उसके चार वर्षीय पोते की मौत हो गई। वहीं, कार में सवार युवक और उसकी पत्नी घायल हो गए।

    पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार, फतेहाबाद की एमसी कॉलोनी निवासी मानव जिंदल अपने परिवार सहित रविवार को कालांवाली में रिश्तेदारी में आया था। शाम साढ़े छह बजे वह कार से फतेहाबाद लौट रहा था।

    कालांवाली से ओढ़ां की ओर जाते समय गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर अनियंत्रित होकर तीन से चार बार पलट गई। कार में मानव के साथ उसकी पत्नी सोनाली जिंदल, चार वर्षीय बेटा जय जिंदल और माता पीना जिंदल सवार थे।

    गाड़ी में दादी के साथ पिछली सीट पर बैठे गंभीर रूप से घायल चार वर्षीय जय जिंदल को तुरंत ओढ़ां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दादी पीना जिंदल को कालांवाली के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।