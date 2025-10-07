पंचकूला में पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, इंग्लैंड पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी के उड़े होश, दो आरोपित काबू

पंचकूला में पुश्तैनी संपत्ति को हड़पने के लिए जाली वसीयत बनाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित सेठी लाल को गिरफ्तार किया है। इंग्लैंड पुलिस से रिटायर्ड रणजोध सिंह के अनुसार उनकी पुश्तैनी जमीन को रोहित नामक व्यक्ति ने जाली वसीयत के जरिए अपने नाम करवा लिया था। रोहित ने पूछताछ में सेठी लाल की भूमिका का खुलासा किया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पुश्तैनी संपत्ति को हड़पने के लिए जाली वसीयत तैयार कर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने लुधियाना निवासी सेठी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले संगरूर निवासी रोहित को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसी के परिवार के पास इस जमीन की देखरेख का जिम्मा था। इस मामले में इंग्लैंड के डर्बी शहर में रहने वाले रणजोध सिंह ने शिकायत दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणजोध ने बताया कि वह यूके पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में डर्बी में रहते हैं। उनकी पुश्तैनी जमीन पंचकूला के सेक्टर-2 अर्बन एस्टेट में है। उनके पिता महंगा राम का 2012 में निधन हो गया था। जमीन साल 1996 में एचयूडीए ने उनके पिता महंगा राम के नाम अलॉट की थी।

रणजोध के अनुसार जब उनके जानकार एचएसवीपी पंचकूला पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उक्त प्लाॅट रोहित नामक व्यक्ति के नाम दर्ज है। जांच में सामने आया कि आरोपित ने वर्ष 2008 में जाली वसीयत तैयार कर इस संपत्ति को अपने नाम करवाया है। इस पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि मामले की गहन जांच सेक्टर-2 चौकी टीम ने की है। पुलिस ने सब रजिस्ट्रार लुधियाना वेस्ट से जाली वसीयत का रिकाॅर्ड प्राप्त किया। जब तहसील में इसकी जांच कराई गई तो कोई रिकाॅर्ड नहीं मिला। तत्पश्चात पुलिस ने संगरूर निवासी रोहित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।