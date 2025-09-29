Language
    पंचकूला में गारबेज टैक्स और धार्मिक संस्थानों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की तैयारी, पढ़ें क्या है निगम का एजेंडा

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    पंचकूला नगर निगम 6 अक्टूबर को शहरवासियों के लिए राहत भरी घोषणाएं करने वाला है। बैठक में गारबेज टैक्स और धार्मिक संस्थानों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रस्ताव है। सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि कम करने और छात्रों के लिए मुफ्त एसी बस सेवा शुरू करने की योजना है। शहर में नए विकास कार्यों को भी मंजूरी मिल सकती है।

    महापौर ने विस्तृत एजेंडा जारी किया, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रस्ताव भी है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहरवासियों को 6 अक्टूबर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दिन नगर निगम की आम बैठक होगी, जिसके लिए महापौर ने विस्तृत एजेंडा जारी कर दिया है, जिसमें शहरवासियों को राहत और नई सुविधाओं के कई प्रस्ताव शामिल हैं। इस बैठक में टैक्स माफी से लेकर सामुदायिक केंद्रों के रेट कम करने, एसी बस सेवा शुरू करने और नई परियोजनाओं तक कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है।

    एजेंडे से स्पष्ट है कि नगर निगम टैक्स माफी, बेहतर बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार जैसे कई मोर्चों पर काम करने को तैयार है। गारबेज टैक्स और धार्मिक संस्थाओं के प्रॉपर्टी टैक्स की माफी, सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि में कटौती और कर्मचारियों को बोनस जैसी घोषणाएं प्रत्यक्ष रूप से लोगों को आर्थिक राहत देंगी। वहीं स्कूल-कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त एसी बसें और धार्मिक स्थलों के लिए विशेष बस जैसी योजनाएं आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देंगी।

    विस्तृत एजेंडे में ये हैं प्रस्ताव

    -नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए वर्ष 2025-26 के लिए भी गारबेज टैक्स माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह राहत पहले 2023-24 और 2024-25 में भी दी गई थी।

    -सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग राशि घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। बड़े केंद्रों (1 एकड़ से अधिक) के लिए राशि 21,000 से घटाकर 11,000 रुपये और छोटे केंद्रों के लिए 11,000 से घटाकर 5,000 रुपये करने की योजना है। धार्मिक कार्यक्रमों व नगर निगम कर्मचारियों को 50 प्रतिशत छूट देने का भी प्रस्ताव है।

    -धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और धर्मशालाओं को 2025-26 के लिए प्राॅपर्टी टैक्स से छूट मिलेगी। वहीं पुराने लंबित टैक्स पर लगाए ब्याज में 50% की छूट देने का भी प्रस्ताव है।

    -स्कूल व कॉलेज छात्रों के लिए सुबह से शाम तक पांच फ्री एसी बसें चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शहर के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए एक एसी बस खरीदने की योजना भी शामिल है।

    -पार्क कमेटियों के रेट बढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी दरों को बढ़ाकर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है।

    -चंडीमंदिर माता मंदिर के लिए 10 एकड़ जमीन 33 साल के लीज़ पर देने, तथा गांव चंडीमंदिर, अलीपुर और जलौली में धार्मिक संस्थाओं को धर्मशाला, भवन व स्कूलों के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव है।

    नए विकास कार्य

    -कोट और बिल्ला में 100 एकड़ की झील और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिजॉर्ट विकसित करने का प्रस्ताव।

    -सेक्टर-9 सामुदायिक केंद्र के साथ बैंक्वेट हॉल बनवाने की योजना।

    -माता मनसा देवी में रेस्ट हाउस और भवन का निर्माण।

    -गांव बिल्ला में सरकारी स्कूल के लिए 2 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव।

    नामकरण प्रस्ताव

    -सेक्टर-19 सामुदायिक केंद्र का नाम स्व. रतनलाल कटारिया के नाम पर।

    -सेक्टर-15 पार्क नंबर 1514 का नाम पद्मश्री जगदीश लाल अहूजा (लंगर बाबा) के नाम पर रखने का प्रस्ताव।

    नगर निगम कर्मचारियों को बोनस समेत अन्य प्रस्ताव

    -सफाई मित्रों को दिवाली पर 15 दिन का वेतन बोनस और अन्य कर्मचारियों को 7 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की योजना।

    -डेयरी, वेंडर्स और पशुपालन का नया सर्वे।

    -सभी जर्जर आंगनवाड़ियों और एससी धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण और मरम्मत।

    -वीटा बूथ की जमीन आवंटन प्रक्रिया तेज करने की योजना।