हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को राहत, अब ज्वाइनिंग की तारीख से मिलेगा वेतन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कॉमन काडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही लंबित वेतन मिल जाएगा। वेतन भुगतान को लेकर मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग तिथि से वेतन दिया जाए।

विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश विगत दो जुलाई को की गई थी। इसके बाद 28 अगस्त को कॉमन काडर के तहत उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया था। इसके बावजूद कई विभागों में अभी तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया।

अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग कर ली है, उन्हें ज्वाइनिंग के दिन से ही लंबित वेतन दिया जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज करें क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे।

पत्र में कहा गया है कि डेटा दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें। पत्र में एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी आदेशों के अनुसार पीआरएएन के बिना अधिकतम दो माह की सैलरी दी जा सकती है। उसके बाद पीआरएएन नंबर अनिवार्य होगा।