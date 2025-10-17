हरियाणा: 17 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू, CET देने वाले युवा पोर्टल पर ठीक करा सकते हैं जानकारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में करीब 17 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए 26-27 जुलाई को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने करेक्शन पोर्टल खोल दिया है।

परीक्षा में शामिल हुए युवा 24 अक्टूबर की रात 11:59 मिनट तक अपने दस्तावेजों में त्रुटियां ठीक करा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि आज हमारा युवा सीना ठोककर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं। हरियाणा का यह 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है।

इसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है। राज्य सरकार ने एक लाख 80 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें पिछले एक साल में 33 हजार 949 युवाओं की भर्ती शामिल है।

इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। 'मुद्रा योजना' के तहत 42 लाख युवाओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। युवाओं को विदेश में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए 'विदेश सहयोग विभाग' बनाया है।

युवा इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के 337 गांवों में इंडोर जिम खोले गए हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें केजी से पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास हो रहा है।

वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है, जिससे सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रविधान किया है।

कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक बारे उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक घरों की छतों पर दो किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37 हजार 825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे एक किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33 हजार 553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए हैं।

60 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं के होंगे मुख्यमंत्री के अनुसार हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50 प्रतिशत हो गए हैं। अब महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में भागीदारी 60 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी। आइएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है। इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहीं पर सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है।

इसमें 1466 करोड़ रुपये का निवेश होगा और दो हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। नायब सैनी ने बताया कि यूनो मिंडा ग्रुप का एलाय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है। इसमें दो हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा।