    हरियाणा में अब राशन वितरण होगा और आसान, खुलेंगे 4000 नए डिपो

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने राशन वितरण की समस्या को दूर करने के लिए चार हजार नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 9247 डिपो के माध्यम से 40 लाख 69 ह ...और पढ़ें

    हरियाणा में खुलेंगे चार हजार नए डिपो, दूर होगी राशन आवंटन की परेशानी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में राशन वितरण की समस्या को लेकर आ रही परेशानी को दूर करने के लिए चार हजार नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इस समय 9247 राशन डिपो संचालित हैं। इन डिपो के माध्यम से 40 लाख 69 हजार परिवारों को राशन की आपूर्ति की जा रही है, जिनमें कुल एक करोड़ 59 लाख से ज्यादा पारिवारिक सदस्य पंजीकृत हैं। राज्य में पीला (बीपीएल), गुलाबी (एएवाई) और खाकी (सामान्य) श्रेणी के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। नए राशन डिपो खुलने के बाद हर गांव में 500 राशनकार्डों पर एक नया डिपो स्थापित हो जाएगा।

    हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य मंत्री राजेश नागर ने बुधवार को चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें नए राशन डिपो आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए।

    बैठक में राज्य मंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि राशन वितरण में परेशानी आ रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश नागर ने अधिकारियों को दोटूक कहा कि किसी भी राशनधारक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जो डिपोधारक सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके डिपो की जांच की जाए। सरकार का एक ही ध्येय है कि सभी योग्य लोगों तक सही समय पर और पूरा राशन पहुंच जाए।

    हरियाणा में चार हजार नए राशन डिपो खुलने के बाद लोगों को उनके घर के नजदीक ही राशन आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो जाया करेगा। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को डिपो आवंटन में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। कुल नए डिपो में से लगभग 33 प्रतिशत यानी करीब 1320 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की योजना है। इससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

    अधिकारियों ने योजना के प्रारूप पर बैठक में चर्चा की, जिसे कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करते ही क्रियान्वित किया जा सकेगा। इनमें पात्रता के नियम, आवेदन की शर्तें, जांच प्रक्रिया और तकनीकी तैयारियां शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी माह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाना है, तब तक समस्त बाधाएं दूर की जानी प्रस्तावित हैं। आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

    हरियाणा में पीले कार्डधारकों को प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं, दो लीटर तेल और एक किलो चीनी मिलती है, जबकि गुलाबी कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, दो लीटर सरसों का तेल और एक किलो चीनी दी जाती है। सरकार ने पिछले दिनों तेल की सप्लाई कम होने की वजह से इसकी मात्रा में कटौती कर दी थी।

    राजेश नागर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को समय पर और पूरा मिले, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने सभी जिलों पर तैनात खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को स्वयं डिपो की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी सुरेश, निदेशक डॉ. अंशज सिंह और मुकुल कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे।