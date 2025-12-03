हरियाणा में ताबड़तोड़ एक्शन, एक साथ 575 जगहों पर पुलिस ने मारा छापा; 108 आरोपी गिरफ्तार
हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन हाटस्पाट्स डोमिनेशन' के तहत राज्य में 575 ठिकानों पर छापामारी की, जिसमें 108 आरोपी गिरफ्तार हुए। इस कार्रवाई में नशीले पदार्थ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ऑपरेशन हाटस्पाट्स डोमिनेशन के दौरान पुलिस ने 575 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 108 आरोपितों को गिरफ्तार किया। पूरे राज्य में 575 अपराध और नशीले पदार्थों के अड्डों पर एक साथ कार्रवाई की गई है।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन हाटस्पाट्स डोमिनेशन' अभियान के माध्यम से नशीले पदार्थों, अवैध व्यापार और संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अधिक तेज कर दिया है।
ऑपरेशन के दूसरे दिन पुलिस की टीमों ने पूरे राज्य में 575 ऐसे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जो ड्रग्स तस्करी, अवैध शराब, जुआ और आपराधिक गिरोहों से जुड़े हुए थे। इस जोरदार कार्रवाई से एक ही दिन में 56 एफआईआर दर्ज कर 108 आरोपितों को पकड़ा गया है और 43 फरार खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
जब्त की गई चीज़ों में 1,236 बोतलें अंग्रेजी शराब, 111 बोतलें देसी शराब, 99 बोतलें अवैध कच्ची शराब, 250 लीटर लाहन (कच्ची शराब बनाने का सामान) और 51 हजार 712 रुपये नकद शामिल हैं। पुलिस ने 75.78 ग्राम हेरोइन, 1.045 किलोग्राम चरस, 70 किलोग्राम बीफ, साथ ही चार देसी कट्टे, चार पिस्तौल, तीन कारतूस और एक कार भी जब्त की।
पुलिस महानिदेशक के अनुसार कई जिलों में महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुईं। भिवानी में सबसे ज़्यादा 25 गिरफ्तारियां हुईं, इसके बाद गुरुग्राम में 14, सिरसा में नौ और करनाल व हांसी में आठ-आठ गिरफ्तारियां की गईं।
डबवाली, करनाल और सोनीपत की पुलिस टीमों ने खासतौर पर हेरोइन सप्लाई करने वाले अड्डों को निशाना बनाया। नूंह में 70 किलोग्राम बीफ पकड़ा गया, जबकि जींद पुलिस ने 200 लीटर लाहन पकड़ा। कैथल पुलिस ने ऑपरेशन में 1.045 किलोग्राम चरस बरामद की।
गिरफ्तारियों के अलावा, हरियाणा पुलिस ने आदतन और हिंसक अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाए। ऐसे एक अपराधी की संपत्ति ज़ब्त की गई, तीन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए और 43 फरार हिंसक अपराधियों को पकड़ा गया।
आपराधिक गतिविधि से जुड़ा एक अवैध निर्माण ढहाया गया और हिंसक अपराधियों के पासपोर्ट रद करने के लिए पांच प्रस्ताव भेजे गए हैं। दूसरे राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के लिए नौ खुफिया रिपोर्टें भी साझा की गईं। पुलिस महानिदेशक के अनुसार नशे के शिकार 51 पीड़ितों को मदद भी दी गई।
