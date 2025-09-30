Language
    हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही विवादों में घिरे राव नरेंद्र सिंह, इनेलो ने जारी की पुरानी सीडी; सियासत तेज

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:22 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राव नरेंद्र की नियुक्ति पर विवाद हो गया है। इनेलो ने राव नरेंद्र की एक पुरानी सीडी जारी की जिसमें वे सीएलयू के लिए सौदा करते दिख रहे हैं। इनेलो ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने हुड्डा और वाड्रा के ज़मीन सौदों पर भी सवाल उठाए और राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा।

    Hero Image
    हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही विवादों में घिरे राव नरेंद्र। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र की नियुक्ति होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने मंगलवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में राव नरेंद्र की वह सीडी दिखाई, जिसमें राव नरेंद्र किसी व्यक्ति से 30 एकड़ जमीन की सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) का सौदा करने संबंधी बातचीत कर रहे हैं। रामपाल माजरा ने पत्रकारों को सीडी दिखाने के साथ-साथ उसमें हुई बातचीत का ब्योरा भी लिखित में उपलब्ध कराया।

    यह सीडी कांड साल 2013 का है, जब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के तत्कालीन पांच विधायकों राव नरेंद्र, विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास घोड़ेला की सीडी जारी की थी, जिनमें इन सभी पर सीएलयू के बदले पैसे मांगने के आरोप थे। लोकायुक्त ने पांचों तत्कालीन विधायकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

    अभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस सीडी सीएलयू कांड की जांच लंबित है। विनोद भ्यान इस समय भाजपा के हांसीसे विधायक हैं। बाकी चारों कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। राव नरेंद्र व रामनिवास घोड़ेला इस समय विधायक नहीं हैं, जबकि नरेश सेलवाल और जरनैल सिंह कांग्रेस के विधायक हैं।

    इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने सीडी जारी करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बनाया है। हुड्डा तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं ही, साथ ही भाजपा भी बधाई की पात्र है, क्योंकि भाजपा जिसे चाहती थी, कांग्रेस हाईकमान ने विपक्ष का नेता उसे बना दिया है।

    माजरा ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में देंगे, लेकिन उसके उलट भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है।

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लिए हुड्डा हमेशा फायदेमंद रहे हैं। इसीलिए भाजपा ने पिछले एक साल से विपक्ष का नेता नहीं होते हुए भी हुड्डा से सरकारी कोठी खाली नहीं करवाई। राव नरेंद्र पर लगे भ्रष्टाचार का मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के राज में हरियाणा में कई जमीन घोटाले हुए थे।

    विधायकों को सीएलयू दिए जाते थे और उनसे मोटी रकम ली जाती थी। तब इनेलो ने कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री राव नरेंद्र का स्टिंग आपरेशन करने के बाद सीडी जारी की थी। माजरा ने आरोप लगाया कि इस सीडी में राव नरेंद्र सीएलयू करवाने के 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक मांगते नजर आ रहे हैं।

    रामपाल माजरा ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी में हर तरफ देखा, लेकिन कोई भी साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। कैप्टन अजय यादव ने राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठाए हैं, वह बिल्कुल सही हैं। राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस पार्टी की कौन सी मजबूरी थी, यह राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि हुड्डा की सरकार में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटेलिटी को भी सीएलयू दिया गया था। शायद उसी के चलते हरियाणा कांग्रेस के संगठन में यह बदलाव हुए हैं।

    रामपाल माजरा ने कहा की कांग्रेस ने पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दिया है। अगर कांग्रेस को प्रदेशाध्यक्ष चुनना था तो कुमारी सैलजा, अशोक अरोड़ा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा में से किसी को चुन सकती थी।