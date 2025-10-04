Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा: राव नरेंद्र सिंह का CLU सीडी कांड नहीं छोड़ रहा पीछा, अभय चौटाला ने जांच के लिए नायब सरकार पर बनाया दबाव

    By Anurag Aggarwa Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सीएलयू सीडी मामले को लेकर इनेलो ने एसआईटी जांच की मांग की है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने भाजपा पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित नहीं की तो यह माना जाएगा कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को बचाने में लगी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांग्रेस के सीएलयू सीडी कांड की जांच के लिए एसआइटी गठित करे सरकार। फोटो फाइल

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का सीएलयू सीडी कांड पीछा नहीं छोड़ रहा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सीएलयू सीडी कांड को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अभय चौटाला ने कहा कि 2013 के चर्चित सीएलयू सीडी कांड की दोबारा जांच कराई जाए, जिसके लिए एसआइटी का गठन जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत नई एसआइटी गठित नहीं करती तो यह साबित हो जाएगा कि भाजपा कांग्रेस विधायकों को बचाने में लगी है। चंडीगढ़ में विधायक अर्जुन चौटाला और पार्टी के कार्यालय सचिव नच्छतर सिंह मल्हान के साथ मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 11 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन सीडी कांड को दबाकर रखा गया।

    इस कांड का एक आरोपित विनोद भ्याना भाजपा का विधायक है, जबकि तत्कालीन हुड्डा सरकार में मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सीडी कांड में तब छह विधायक फंसे थे, जो जमीन की सीएलयू कराने के नाम पर पैसे मांगते थे। सीडी कांड की जांच नहीं कराने से साफ है कि भाजपा और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता।

    अभय चौटाला ने कहा कि 2013 में चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) को लेकर इनेलो ने बड़ा खुलासा किया था। छह विधायकों द्वारा रिश्वत मांगने की सीडी सार्वजनिक की थी। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर भाजपा और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए न होते तो अब तक सीएलयू कांड में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। इनेलो नेता ने किसानों के मुद्दों पर भी भाजपा सरकार को घेरा।

    उन्होंने किसानों के खेतों में जलभराव के कारण खड़े पानी से खराब हुई फसल का मुआवजा और पानी की निकासी के लिए भाजपा सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इनेलो प्रमुख ने बताया कि सात अक्टूबर को रोहतक में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, इसमें भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। जलभराव से फसल खराब का मुआवजा और पानी की निकासी, कानून व्यवस्था जैसे जनहित के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के हरियाणा दौरे सिर्फ दिखावा हैं, असली मुद्दे फसल नुकसान और जल निकासी हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस को सद्भावना यात्रा निकालनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि पार्टी में आंतरिक कलह बहुत गहरी है। यह यात्रा एक और गुट को जन्म देगी।

    राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि नारायणगढ़ का एक अपराधी दुबई में बैठा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि अपराधियों को सरकार व पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह की इनेलो में वापसी पर चौटाला ने कहा कि वे हमारे आदरणीय नेता रहे हैं, उनका हमारे परिवार से पुराना नाता है। अब फैसला उन्हीं को करना है कि वे पार्टी में लौटते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हर 15 दिनों में जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता इनेलो में शामिल होगा।