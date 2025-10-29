Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पार्टी में गुटबाजी बर्दाशत नहीं... अनुशासन तोड़ने वालों पर हो कार्रवाई', राव नरेंद्र को राहुल गांधी की दो टूक

    By Satyendra Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से कहा कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में एकता पर जोर दिया ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद वह हरियाणा का दौरा करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र ने की राहुल गांधी से मुलाकात (सोशल मीडिया)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से कहा है कि पार्टी में गुटबाजी उन्हें बर्दाश्त नहीं हैं।

    जो ऐसा कर रहा है, उसका नाम पार्टी की अनुशासन समिति के पास भेजो, ताकि जांच कर उसे पार्टी से बाहर किया जा सके। राहुल गांधी ने यह बात मंगलवार को देर रात नई दिल्ली में राव नरेंद्र सिंह से तब कही, जब वे उनसे मिलने गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नरेंद्र राव ने हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति का गठन किए जाने के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। राहुल गांधी ने प्रदेश में पार्टी के कामकाज को लेकर राव नरेंद्र से कई सवाल किए और कहा कि अब पार्टी में गुटबाजी नहीं दिखनी चाहिए।

    कार्यकर्ताओं की एकता से ही पार्टी मजबूत होगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का रास्ता तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस मुख्यालय से हुई पर पार्टी ने बड़े नेताओं से राय लेने के बाद ही बेहतर चेहरों पर अपनी मुहर लगाई है। अधिकतर जिलाध्यक्ष युवा हैं और उनके अंदर काम करने का जोश हैं।

    राहुल गांधी ने कहा कि यह भी सुखद है कि हरियाणा में वरिष्ठ नेताओं की लंबी लाइन है। इस संयोग को पार्टी को मजबूत करने के काम में लाना चाहिए।

    बातचीत के दौरान ही राहुल गांधी ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद वह हरियाणा आएंगे और संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तब तक जिला कार्यकारिणी और ब्लाक स्तर पर भी संगठन तैयार कर लिया जाए।