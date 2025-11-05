'पार्टी संभालने में फेल, BJP पर बेबुनियाद तोहमत', राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोले डॉ सतीश पूनिया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा- राहुल गांधी अपनी इतनी बड़ी पार्टी को संभाल नहीं पाए। बेहतर होता वोट चोरी के निराधार आरोप लगाने की जगह राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश करते। डा. पूनिया ने कहा कि अब जनता कांग्रेस की असलियत को अच्छी तरह से जान चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बिहार की धरती पर ही राहुल गांधी को उनके निराधार आरोपों का एनडीए को जीताकर जवाब देगी।

डा. सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम से देश की जनता का दिल जीता है। जनधन, उजव्वला, आयुष्मान जैसी योजनाओं से गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाकर और 24 घंटे बिजली देकर देश को बदलने का काम किया है

कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ड. सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने 50 साल से अधिक समय दिया, लेकिन कांग्रेस ने न देश के लिए और न ही बिहार के लिए कुछ किया। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि राहुल गांधी निरर्थक आरोप लगाने की जगह जनता के लिए काम करते। राहुल गांधी के निराधार आरोपों का जवाब बिहार की जनता इसी चुनाव में भाजपा -एनडीए के पक्ष में भारी वोट करके देगी।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में घूम रहे थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हार गई, अब हरियाणा में राहुल गांधी के लिए कुछ बचा नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी को संभाल नहीं पाए और ना ही संगठन खड़ा कर पाए। जनता ने कांग्रेस पार्टी के विचारों को पूरी तरह से नकार दिया है।