    चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र को सौंपी एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी, गुटबाजी पर दे डाली सख्त चेतावनी

    By Anurag Aggarwa Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलकर काम करने का संदेश दिया। उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों को तय करने और कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए प्रेरित किया। राहुल ने गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सौंपी ताकि पार्टी में एकता बनी रहे।

    Hero Image

    चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलकर काम करने का संदेश दिया (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलकर चलने का संदेश दिया है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को मिलकर पार्टी के कार्यक्रम तय करने तथा उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं का भरोसा मजबूत करने के लिए भी प्रेरित किया।

    राहुल ने संकेत दिया कि राज्य में पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हीं के संकेत का नतीजा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने दादरी में पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल की मौजूदगी में हुई अनुशासनहीता पर कड़ा नोटिस लिया है।

    चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद से वार्ता करने के बाद राव नरेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग बातचीत भी की। प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए राव नरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को पूरे समय अपने साथ रखा।

    हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी भले ही वोट चोरी के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी भी हार का बड़ा कारण रही है। पार्टी की समीक्षा बैठकों में बाकायदा इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी में एकजुटता का संदेश देने का रोडमैप तैयार किया।

    हरियाणा कांग्रेस के सभी जिलों में धरातल पर काम करने वाले तथा जनता में पकड़ वाले नेताओं को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपना राहुल गांधी के रोडमैप का पहला बिंदु था। उसके बाद उन्होंने राव नरेंद्र को पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं से मुलाकात करने के निर्देश दिए।

    राव नरेंद्र ने सभी नेताओं से मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर चलने का भरोसा दिलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि वे सभी को साथ लेकर चलें, ताकि पार्टी में मतभेद खत्म किए जा सकें।

    राहुल गांधी ने साथ ही पार्टी के दूसरे नेताओं को भी संदेश दिया है कि वे हुड्डा व राव के साथ पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। इस कड़ी में राव नरेंद्र ने राहुल गांधी के लौटते ही जिलाध्यक्षों के लिए प्रोटोकाल जारी कर दिया, जिसमें तय किया गया कि पार्टी के कार्यक्रमों में किस क्रम में कांग्रेस नेताओं के फोटो लगाए जाने हैं।

    भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राहुल गांधी से चर्चा केबाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की, जिसमें कहा गया कि हाईकमान द्वारा तय नेतृत्व की अनदेखी करने वालों की हाईकमान भी अनदेखी करेगा।