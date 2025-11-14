'राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स', बिहार चुनाव परिणाम से हरियाणा भाजपा में दिखा उत्साह; प्रदेशभर में मनाया जश्न
बिहार चुनाव के नतीजों से हरियाणा भाजपा उत्साहित है। सतीश पुनिया और मोहन लाल बडौली ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार की जनता ने रिफ्यूज कर दिया। हरियाणा में भी उनकी वोट चोरी की मुहिम फुस्स हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर देश के विश्वास की बात कही और बिहार के मूल निवासियों को धन्यवाद दिया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। बिहार के चुनाव नतीजों से हरियाणा भाजपा में उत्साह दिखाई दिया। हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार की जनता ने रिफ्यूज कर दिया।
हरियाणा में भी उनकी ओर से चलाई जा रही वोट चोरी की मुहिम फुस्स हो जाएगी। सतीश पुनिया और मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों पर यकीन है। उन्होंने हरियाणा के शहरों में रह रहे बिहार के मूल निवासियों को धन्यवाद भी दिया।
पार्टी को बिहार में जीत दिलाने के लिए भाजपा ने यहां के जिलों में रह रहे एक लाख लोगों को अपने साथ जोड़ पार्टी के लिए प्रचार का हिस्सा बनाया था। मुख्यमंत्री खुद तीन बार प्रचार के लिए बिहार गए थे। छठ पर्व के मौके पर भी भाजपा नेता पूर्वांचल के लोगों के संपर्क में रहे थे।
