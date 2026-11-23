राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पानीपत जिले की जमीन से जुड़े करीब 25 साल पुराने विवाद में विक्रेता वेद मलिक के कानूनी वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर दी।

जस्टिस हर्ष बुंगर की पीठ ने निचली अदालतों का फैसला बरकरार रखा, जिसके तहत खरीदारों ओम प्रकाश और रामफल को 3,23,850 रुपये की बिक्री राशि 12 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया था।



मामला पानीपत की बापौली उपतहसील के गांव उझा की 40 कनाल छह मरला जमीन का है। खरीदारों के अनुसार, 16 अगस्त 2001 को वेद मलिक के साथ जमीन का इकरारनामा हुआ और उन्होंने पूरी रकम चुका दी। उनका दावा था कि उन्हें जमीन का कब्जा भी दिया गया और रजिस्ट्री के लिए पावर आफ अटार्नी बनवाई गई।



विवाद तब शुरू हुआ, जब 21 अगस्त 2001 को वेद मलिक ने जमीन का 17/806 हिस्सा रोशन के नाम रजिस्टर्ड बिक्री विलेख से कर दिया। खरीदारों ने इसे अदालत में चुनौती दी। वेद मलिक ने दावा किया था कि जमीन का सौदा पहले ही दूसरे पक्ष से हो चुका था। हालांकि, इकरारनामे और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने माना कि खरीदारों ने पूरी रकम अदा की थी।



ट्रायल कोर्ट ने 20 मार्च 2014 को खरीदारों के पक्ष में फैसला दिया। इसके खिलाफ विक्रेता के वारिसों की अपील 9 अगस्त 2021 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी।