राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि पांच साल की सेवा पूरी न करने पर भी कर्मचारी ग्रेच्युटी की हकदार हो सकती है, यदि उसने पांचवें वर्ष में 240 दिन से अधिक काम किया हो।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देने से यह अधिकार समाप्त नहीं होता। हाई कोर्ट ने एमएस टेनॉन फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुस्ग्राम की याचिका खारिज कर ग्रेच्युटी देने के आदेशों में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। महिला कर्मचारी 22 सितंबर 2014 को कंपनी में मानव संसाधन प्रमुख नियुक्त हुई थी। उसने दो अप्रैल 2019 को ईमेल से 60 दिन का नोटिस देकर इस्तीफा दिया। कंपनी ने उसी दिन इस्तीफा स्वीकार कर कार्यमुक्ति की तारीख 30 अप्रैल 2019 तय की और नोटिस अवधि के शेष समय के बदले एक महीने का वेतन दिया। 28 मई 2019 को कंपनी ने उसे सेवा प्रमाणपत्र और कार्यमुक्ति पत्र जारी किया।

कर्मचारी ने कहा कि नियुक्ति पत्र के अनुसार उसका नोटिस पीरियड 60 दिन का था और सेवा 28 मई तक मानी जानी चाहिए। उसने नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष ग्रेच्युटी का दावा किया। प्राधिकारी ने दो अगस्त 2021 को कंपनी को 2,88,462 रुपये ग्रेच्युटी और 63,053 रुपये ब्याज, कुल 3,51,515 रुपये देने का आदेश दिया। समय पर भुगतान न होने पर ग्रेच्युटी राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने को भी कहा गया। कंपनी की अपील सात अक्टूबर 2022 को खारिज हुई।

कंपनी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि कर्मचारी ने चार साल और 216 दिन काम किया था। उसके मुताबिक, नोटिस अवधि के बदले दिया गया वेतन वास्तविक सेवा नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने पाया कि कंपनी के गवाह ने जिरह में 60 दिन के नोटिस पीरियड की बात स्वीकार की थी। अदालत ने सेवा अवधि चार साल और 249 दिन मानी, जिसमें पांचवें वर्ष में 240 दिन से अधिक काम शामिल था।