पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की मौत मामले में सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण, एसआईटी को मिले कई अहम सुबूत

जागरण संवाददाता, पंचकूला। अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी ने शुक्रवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की कोठी में सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहां से पुलिस को कई अहम सुबूत मिले जो मामले की जांच को अलग दिशा देंगे। पुलिस ने वहां से मिले सुबूतों को फारेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा पटियाला के डिएडिक्शन सेंटर के मैनेजर को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने बुलाया है। इस सेंटर में अकील ने दो बार नशा छोड़ने के लिए उपचार कराया था।

अकील अख्तर के परिवार ने पुलिस को वह डायरी भी उपलब्ध करा दी है, जिसका जिक्र वायरल वीडियो में किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार डायरी में भी वह सब बातें लिखी हुई है, जो आरोप अकील ने वीडियो में लगाए थे। बहरहाल पुलिस का कहना है कि हर बात की बारीकी से जांच की जा रही है। जो हालात और सुबूत सामने आएंगे, उनके अनुसार ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले एसआईटी 22 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी की कोठी पर पहुंची थी। वहां पूर्व डीजीपी और उनके परिवार के सदस्य तो नहीं मिले, मगर वहां मौजूद कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की थी। पड़ोसियों के साथ भी पुलिस टीम ने बातचीत की थी।

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की पंचकूला में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पंचकूला पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।इस मामले में अब तक दो वीडियो सामने आई हैं।

पहले जो वीडियो सामने आई उसमें अकील ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी वीडियो उसके बाद आई जिसमें वह कह रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरे परिवार ने उसकी बहुत देखभाल की है। इसी वीडियो को आधार बनाकर डीजीपी ने कहा कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, और कुछ भी कह देता था।

अकील दो बार जा चुका था नशा मुक्ति केंद्र अकील नशा छोड़ने के लिए पटियाला के एक नशा मुक्ति केंद्र में दो बार गया था। एक बार उसने वहां से 15 दिन और एक बार उसने दो महीने वहां से उपचार लिया था। अब पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित रिकार्ड मांगा है और उसके मैनेज को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।