पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा की बढ़ सकती मुश्किलें, मरने वाले बेटे के नाम से वायरल वीडियो में लगे गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा चौधरी के बेटे आकिल अख्तर की पंचकूला में मौत हो गई थी। आकिल के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। आरोप साबित होने पर मुस्तफा और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

    आकिल अख्तर पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा चौधरी एवं पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना का इकलौता बेटा था।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा चौधरी एवं पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के इकलौते बेटे 35 वर्षीय आकिल अख्तर की वीरवार देर रात पंचकूला में मौत हो गई थी। आकिल के नाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जोकि 27 अगस्त 2025 को रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में मुस्तफा, उनकी बेटी और बहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी आधार पर एक शख्स ने भी पुलिस को शिकायत दी है। अब पंचकूला पुलिस वीडियो की सच्चाई जानने में जुट गई है। 

    आकिल अख्तर की मौत का कारण नशे की ओवरडोज मौत या हृदयगति रुकना (कार्डियक अरेस्ट) बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट होंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा था सुसाइड नोट और वीडियो की बात से इन्कार कर दिया था। अब पुलिस तक शिकायत पहुंची है, जिसमें वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। और परिवार के सदस्याें पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पंचकूला पुलिस अब वीडियो में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच में जुट गई है। आरोप साबित हुए तो पूर्व डीजीपी समेत पूरे परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

    दो बच्चों का पिता था आकिल

    मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गांव ग्राम हरडाखेड़ी निवासी मोहम्मद मुस्तफा चौधरी रिटायरमेंट के बाद इन दिनों पंचकूला में परिवार के साथ रह रहे हैं। पोस्मार्टम के बाद आकिल के शव को शुक्रवार शाम पैतृक गांव ले जाया गया और वहां के कब्रिस्तान में सिपुर्द-ए-खाक किया गया। आकिल अख्तर अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं।

    परिवार का राजनीतिक रसूख

    मोहम्मद मुस्तफा का परिवार शुरू से ही राजनीति से जुड़ा है। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व वर्ष 1995 में वह उत्तर प्रदेश के सरसावा की ब्लाॅक प्रमुख चुनी गई थीं। मुस्तफा के छोटे भाई जावेद अख्तर की पत्नी मुशैयदा वर्ष 2000 में सरसावा ब्लाॅक प्रमुख चुनी गई थीं, वहीं से अब वर्तमान में मुस्तफा के बड़े भाई चौधरी ताहिर हसन ब्लाक प्रमुख सरसावा हैं।