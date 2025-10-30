पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत मामले में नए खुलासे, नौकरों ने बताया कैसे थे बाप-बेटे के बीच रिश्ते

जासं, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआइटी ने बुधवार को उनकी कोठी पर काम करने वाले सात नौकरों से पूछताछ की है। उनको जांच में शामिल करने के बाद नौकरों से पूर्व डीजीपी और उनके बेटे के बीच आपसी संबंधों के बारे में पूछताछ की।

पुलिस सूत्रों की मानें तो नौकरों ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिनमें दोनों के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई हैं। पुलिस उन लोगों से लिए गए बयानों की समीक्षा कर रही है।

बता दें कि पंचकूला पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ अकील अख्तर की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अकील अख्तर मोहम्मद मुस्तफा का बेटा था। इस मामले में अब तक दो वीडियो सामने आई हैं।