अब खुलेगी डेथ मिस्ट्री! पंजाब के पूर्व DGP के बेटे अकील का मोबाइल बरामद, मौत से पहले इसी फोन से बनाया था वीडियो

राजेश मलखानिया, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अक़ील अख़्तर की मौत के मामले में विशेष जांच दल (SIT) को बड़ी कामयाबी मिली है। मौत के 12 दिन बाद SIT ने अक़ील अख़्तर का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है- वही फोन जिससे उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पोस्ट की थी।

टीम को आज अक़ील अख़्तर का लैपटॉप भी मिल गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोबाइल और लैपटॉप को जल्द ही फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या डेटा डिलीट तो नहीं किया गया। इससे पहले SIT को अक़ील अख़्तर का पुराना मोबाइल फोन और उसकी पत्नी का लैपटॉप भी मिला था।