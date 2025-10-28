अब खुलेगी डेथ मिस्ट्री! पंजाब के पूर्व DGP के बेटे अकील का मोबाइल बरामद, मौत से पहले इसी फोन से बनाया था वीडियो
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अक़ील अख़्तर की मौत की गुत्थी सुलझाने में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने अक़ील का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है, जिससे उन्होंने वीडियो बनाया था। पुलिस अब फ़ोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। जांच दल ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की है, जिसमें पारिवारिक मतभेद की जानकारी सामने आई है।
राजेश मलखानिया, पंचकूला। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अक़ील अख़्तर की मौत के मामले में विशेष जांच दल (SIT) को बड़ी कामयाबी मिली है। मौत के 12 दिन बाद SIT ने अक़ील अख़्तर का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है- वही फोन जिससे उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पोस्ट की थी।
टीम को आज अक़ील अख़्तर का लैपटॉप भी मिल गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मोबाइल और लैपटॉप को जल्द ही फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ या डेटा डिलीट तो नहीं किया गया। इससे पहले SIT को अक़ील अख़्तर का पुराना मोबाइल फोन और उसकी पत्नी का लैपटॉप भी मिला था।
11 कर्मचारियों से पूछताछ
जांच दल ने आज पंजाब पुलिस के उन 11 कर्मचारियों से पूछताछ की, जो पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुरक्षा में तैनात थे। कल भी SIT ने 9 अन्य पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक दर्ज बयानों में अक़ील और उसके परिवार के बीच मतभेद की जानकारी सामने आई है। SIT मुस्तफ़ा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।