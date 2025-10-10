School Holiday: नायब सरकार ने किया छुट्टी का एलान, अब अगले तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल तीन दिन बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को करवा चौथ का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके बाद महीने के दूसरे शनिवार के नाते छुट्टी होगी और फिर अगले दिन रविवार है।

यानी सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने सरकारी कैलेंडर में सार्वजनिक और वैकल्पिक अवकाश के साथ ही स्कूलों में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हुए हैं। इनमें गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, करवा चौथ और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस शामिल है।