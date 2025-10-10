Language
    School Holiday: नायब सरकार ने किया छुट्टी का एलान, अब अगले तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    आज करवा चौथ के कारण स्कूल बंद रहेंगे, जिससे कुल तीन दिनों की छुट्टी होगी। करवा चौथ हिंदू महिलाओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस छुट्टी के साथ रविवार और वाल्मीकि जयंती की भी छुट्टी है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आराम मिलेगा। करवा चौथ पति-पत्नी के प्रेम का प्रतीक है।

    करवा चौथ पर आज स्कूल बंद, तीन दिन रहेगी छुट्टी। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूल तीन दिन बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को करवा चौथ का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके बाद महीने के दूसरे शनिवार के नाते छुट्टी होगी और फिर अगले दिन रविवार है।

    यानी सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने सरकारी कैलेंडर में सार्वजनिक और वैकल्पिक अवकाश के साथ ही स्कूलों में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए हुए हैं। इनमें गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, करवा चौथ और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस शामिल है।

    गुरु तेग बहादुर के शहादी दिवस पर 25 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। अक्टूबर में गांधी जयंती, दशहरा और वाल्मीकि जयंती पर अवकाश का मजा ले चुके विद्यार्थियों को त्योहारों के चलते जल्द ही कुछ और छुट्टियां मिलेंगी। इनमें दीपावली, विश्वकर्मा जयंती, छठ पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।