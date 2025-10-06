Language
    सड़कों पर जाम लगाकर नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन, सख्ती से निपटेगी हरियाणा पुलिस

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:45 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने राज्य में सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह निर्णय नागरिकों की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    सड़कों पर जाम लगाकर नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब कोई भी व्यक्ति या लोगों का समूह सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। गृह सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है।

    आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  गृह सचिव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को किसी भी परिस्थिति में सड़क, राजमार्ग या सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    ऐसा करने से न केवल आम नागरिकों को असुविधा होती है, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है। उन्होंने सभी पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

    किसी भी संभावित स्थिति को रोकने के लिए निवारक एवं प्रवर्तनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अवरोध की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।