पंचकूला में 'फर्जी फ्लैट' का जाल, डीलर ने नकली लेटरहेड दिखाकर दंपती समेत 3 लोगों से ठगे 76 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर के लोगों को पंजाब के पीर मुछल्ला निवासी डीलर दपंती ने 76 लाख रुपए फ्लैट का फर्जी सौदा कर ठग लिए। जब घटना का पता पीड़ितों को लगा तो उन्होंने आरोपित दंपति के खिलाफ सेक्टर-14 थाना में मामला दर्ज करवाया है।

पंचकूला के सेक्टर-15 निवासी अशोक कुमार ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ पंजाब के पीर मुछल्ला में फ्लैट खरीदना चाहता था। उसने कई प्रापर्टी डीलर के आफिस का विजिट किया तो भूषण मित्तल डीलर से उनकी मुलाकात हुई। उसने 7 फ्लैटों में पार्टनरशिप में निवेश का ऑफर दिया। उन्हें बताया कि कुछ ही समय में मोटी रकम रिटर्न होगी। इसलिए निवेश कर दीजिए। उसने अपने नजदीकी रिश्तेदार व अपने पत्नी के खातों से 76.80 लाख लाख रुपए बयाना राशि दे दिया।

मर चुके व्यक्ति के हस्ताक्षर कर फ्लैट बेचने का किया सौदा अशोक कुमार ने बताया कि मई 2025 की शुरूआत में उनको पता चला कि सभी सौदे केवल दुर्भावनापूर्ण इरादों से धोखाधड़ी से किए गए थे। उन्होंने नकली बिक्री समझौते, नकली कंपनी लेटर हेड पर नकली पत्र आदि भी बनाए हैं।

भूषण मित्तल ने एक मृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के बाद एक फ्लैट बेचने का समझौता भी प्रदान किया था। जब हमने उससे पूछा कि उसने हमें कंपनी के फर्जी लेटरहेड पर फर्जी बिक्री समझौते, फर्जी आवंटन पत्र वगैरह क्यों दिए, तो उसने हमें जान से मारने की धमकी भी दी।