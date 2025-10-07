पुलिस ने पकड़े तीन बाइक चोर, पंचकूला, मोहाली और चंडीगढ़ से चुराई गईं बाइकें बरामद

पंचकूला पुलिस ने वाहन चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। क्राइम ब्रांच-19 ने तीन युवकोंद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की तीन बाइकें बरामद कीं। पकड़े गए युवकों में दो चंडीगढ़ के मौली गांव और जीरकपुर के ढकोली गांव का रहने वाला है। उन्होंने पंचकूला चंडीगढ़ और मोहाली से बाइकें चोरी की थीं। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि पहले मामले में सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध बाइक चालक को रुकवाने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर काबू कर लिया, जिसकी पहचान ढकौली निवासी कुलदीप वर्मा के रूप में हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने यह बाइक सेक्टर-15 पंचकूला में चल रही रामलीला की पार्किंग से चार-पांच दिन पहले चोरी की थी।

दूसरे मामले में भी क्राइम ब्रांच 19 की टीम को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ के मौली गांव का एक युवक सेक्टर-14 के बेल फैक्टरी क्वार्टर के पास चोरी की बाइक बेचने की फिराक में है। टीम ने तुरंत उसे दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि उसने यह बाइक लगभग दो महीने पहले चंडीगढ़ से चोरी की थी।