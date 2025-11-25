Language
    PM मोदी ने ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन, अनुभव केन्द्र का अवलोकन भी किया

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के गीता स्थली ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित है और महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में स्थित है। उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया, जिसमें महाभारत से जुड़े विभिन्न कक्ष शामिल हैं। यह स्मारक धर्म और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गीता स्थली ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गीता स्थली ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में मंगलवार को महाभारत अनुभव केन्द्र परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। साथ ही, प्रधानमंत्री ने अनुभव केन्द्र का अवलोकन भी किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे।

    उल्लेखनीय है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने न्याय और धर्म के साथ खड़े होकर दिव्य पंचजन्य शंख से ही शंखनाद किया था। उन्नत वैदिक शैली के वैदिका पर स्थापित स्वर्णिम शंख पवित्रता, साहस और धर्म की विजय का प्रतिक है। यह पंचजन्य भारत के सनातन संदेश धर्म और दिव्य ज्ञान की याद दिलाता है। इस पर श्रीमद्भगवद् गीता के 18 श्लोक अंकित किए गए हैं।

    उद्घाटन उपरान्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पयर्टन मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा ने महाभारत अनुभव केन्द्र का अवलोकन किया और गीता की पावन धरा को नमन किया।

    उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र में स्वागत कक्ष, महाकाव्य का सृजन कक्ष, प्राचीन महाभारत, कुरु वंशावली, द्रोपदी स्वयंवर, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, गीता श्लोक, कृष्ण भूमिका, कुरुक्षेत्र 48 कोस, दशव अवतार सहित अन्य कक्षों का भी अवलोकन किया।