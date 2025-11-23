PM मोदी का 25 को हरियाणा आगमन, धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कुरुक्षेत्र दौरा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आएंगे। यह दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलने और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होने की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व भी इस यात्रा को विशेष बनाता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 नवंबर को हरियाणा में आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। पीएम मोदी इस दिन कुरुक्षेत्र में गु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में ही अनुभव केंद्र का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अलावा ब्रह्मसरोवर की पवित्र आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने रविवार को चंडीगढ़ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कुरुक्षेत्र आगमन पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। भाजपा परिवार सहित प्रदेश की जनता इस बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयार है।
पीएम का कुरुक्षेत्र दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास की दृष्टि से हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बड़ौली ने कहा कि पीएम मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री अनुभव केंद्र को जनता को समर्पित करेंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर खुलेंगे।
मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाई है। उनके मार्गदर्शन में हरियाणा की भाजपा सरकार पयर्टन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का उद्देश्य आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को भी जोड़ना है।
मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों के उत्थान और शक्तिकरण के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किए गए हर वादे को संकल्प के साथ पूरा करने में मुख्यमंत्री सैनी जुटे हुए हैं।
पीएम मोदी की नीतियों और सीएम नायब सैनी के सुशासन से हरियाणा खुशहाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का बढ़ता जनाधार, पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी के प्रति लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस को इस समय आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है।
