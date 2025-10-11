Language
    ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की शुरुआत, सीएम नायब सैनी बोले- किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही सरकार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:07 PM (IST)

     'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के शुभारंभ पर हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इस योजना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

    सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित करते सीएम नायब सिंह सैनी।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज देशभर के किसान भाइयों-बहनों को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार मिला है।कार्यक्रम के दौरान कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया।

    इस मौके पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पर्यटन व सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता बंतो कटारिया और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।