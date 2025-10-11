‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की शुरुआत, सीएम नायब सैनी बोले- किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही सरकार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज देशभर के किसान भाइयों-बहनों को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार मिला है।कार्यक्रम के दौरान कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया।