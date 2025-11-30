Language
    पंचकूला में पेट्रोल पंप का लाॅकर तोड़कर लाखों की चोरी, तीन दिन की कमाई कर गए साफ

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    पंचकूला के चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर चोरी हुई। लॉकर तोड़कर लाखों रुपये चुरा लिए गए, जिसमें तीन दिन का कैश था। मालिक राजेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश जारी है।

    इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात सामने आई है। लॉकर का ताला तोड़कर लाखों रुपये चोरी कर लिए गए। लॉकर में तीन दिन का कैश रखा था।

    पेट्रोल पंप के मालिक, सेक्टर-19ए चंडीगढ़ निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 नवंबर की शाम लगभग 5:30 बजे वे अपने घर चले गए थे। पंप की तीन दिनों की कैश राशि उन्होंने ऑफिस के लाकर में रखी थी। रोजाना की यह राशि करीब 80 हजार रुपये होती है।

    अगली सुबह लगभग 9 बजे मैनेजर सुशील कुमार ने फोन पर बताया कि ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचे तो देखा कि लाकर को तोड़कर उसमें रखा सारा कैश चोरी कर लिया गया है। चोरी किसने की है, इसका फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला।

    सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 