पंचकूला में पेट्रोल पंप का लाॅकर तोड़कर लाखों की चोरी, तीन दिन की कमाई कर गए साफ

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर चोरी की वारदात सामने आई है। लॉकर का ताला तोड़कर लाखों रुपये चोरी कर लिए गए। लॉकर में तीन दिन का कैश रखा था।

पेट्रोल पंप के मालिक, सेक्टर-19ए चंडीगढ़ निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 नवंबर की शाम लगभग 5:30 बजे वे अपने घर चले गए थे। पंप की तीन दिनों की कैश राशि उन्होंने ऑफिस के लाकर में रखी थी। रोजाना की यह राशि करीब 80 हजार रुपये होती है।