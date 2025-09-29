'खापों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े', जींद में बोले AAP नेता अनुराग ढांडा

जुलाना विधानसभा क्षेत्र के खरक राम गांव में ढांडा खाप के वार्षिक सम्मेलन में सामाजिक बदलाव और भाईचारे पर जोर दिया गया। आप नेता अनुराग ढांडा ने खाप पंचायतों से युवा पीढ़ी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने किठाना गांव में ढांडा खाप का चबूतरा बनाने के निर्णय को सराहा जिसे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जुलाना विधानसभा क्षेत्र के खरक राम गांव में आयोजित ढांडा खाप के वार्षिक सम्मेलन में सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक धरोहर और भाईचारे के नए संदेश गूंजे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की और समाज के भविष्य को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आज के समय में खाप पंचायतों को केवल परंपरा के संरक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें युवा पीढ़ी और महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब निर्णय प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल होगी, तभी सामाजिक ढांचा मजबूत और आधुनिक बनेगा।

ढांडा ने किठाना गांव में ढांडा खाप का चबूतरा बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। यह चबूतरा आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने और सामूहिकता की भावना को मजबूत करने का काम करेगा।