    'खापों में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े', जींद में बोले AAP नेता अनुराग ढांडा

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:10 PM (IST)

    जुलाना विधानसभा क्षेत्र के खरक राम गांव में ढांडा खाप के वार्षिक सम्मेलन में सामाजिक बदलाव और भाईचारे पर जोर दिया गया। आप नेता अनुराग ढांडा ने खाप पंचायतों से युवा पीढ़ी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने किठाना गांव में ढांडा खाप का चबूतरा बनाने के निर्णय को सराहा जिसे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया।

    गांव खरक राम में ढांडा खाप के सम्मेलन में AAP राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने की शिरकत।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जुलाना विधानसभा क्षेत्र के खरक राम गांव में आयोजित ढांडा खाप के वार्षिक सम्मेलन में सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक धरोहर और भाईचारे के नए संदेश गूंजे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की और समाज के भविष्य को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनुराग ढांडा ने कहा कि आज के समय में खाप पंचायतों को केवल परंपरा के संरक्षण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें युवा पीढ़ी और महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब निर्णय प्रक्रिया में समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल होगी, तभी सामाजिक ढांचा मजबूत और आधुनिक बनेगा।

    ढांडा ने किठाना गांव में ढांडा खाप का चबूतरा बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। यह चबूतरा आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने और सामूहिकता की भावना को मजबूत करने का काम करेगा।

    वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने ढांडा खाप की कार्यशैली की भी प्रशंसा की और कहा कि खापें आज भी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, समानता को बढ़ावा देने और भाईचारे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

    उन्होंने कहा कि जिस तरह ढांडा खाप शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार और आधुनिक मूल्यों के प्रसार के लिए काम कर रही है, वह पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। अनुराग ढांडा ने विश्वास जताया कि इस तरह की पहले जुलाना ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में सामाजिक न्याय, समान अवसर और सांस्कृतिक गौरव की नई सोच को जन्म देंगी।