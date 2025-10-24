पंचकूला को कौशल्या डैम से जल्द शुरू की जाएगी पेयजल आपूर्ति, सीएम सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत प्राथमिकता से करने और जल भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पिंजौर-कालका में भी आपूर्ति शुरू करने के लिए भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। सतही जल के उपयोग और कजौली वाटर वर्क्स को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचकूला शहर को कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त वाटर पाइपलाइन की मरम्मत शुरू की जाए।
इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि पंचकूला के विभिन्न सेक्टरों में पूर्व की भांति ट्यूबवेल की जगह डैम से पेयजल आपूर्ति बहाल की जा सके। जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री वीरवार को व्यापक बांध सुरक्षा से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण पिंजौर-कालका क्षेत्र में स्वच्छ पानी के भंडारण हेतु 10-12 एकड़ भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाए ताकि यह व्यवस्था होने से पिंजौर-कालका क्षेत्रों में भी कौशल्या डैम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शीघ्र शुरू की जा सके।
संबंधित विभागों को पेयजल आपूर्ति के लिए भू-जल की बजाय सतही जल (सरफेस वाटर) पर निर्भर रहना चाहिए तथा वर्षा के जल को वैज्ञानिक तरीके से संचित कर उसके उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
कजौली वाटर वर्क्स से होने वाली पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मोटरों की क्षमता बढ़ाई जाए जिससे कजौली वाटर वर्क्स से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचकूला के कौशल्या डैम, सिरसा के ओटू हेड और यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक डा. चंद्रशेखर खरे, मुख्यमंत्री के ओएसडी राकेश संधू आिद माैजूद थे।
