पंचकूला नगर निगम वार्डबंदी का प्रस्ताव पास, कई पुराने पार्षदों के क्षेत्र बदले, नए समीकरण करेंगे फैसला

राजेश मलकानियां, पंचकूला। नगर निगम चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम वार्डबंदी को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्डबंदी कमेटी के सभी सदस्यों ने नई वार्ड संरचना को अपनी स्वीकृति दे दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस निर्णय के साथ ही पंचकूला में नए राजनीतिक समीकरण भी बनने शुरू हो गए हैं। बैठक में बताया गया कि नई वार्डबंदी में कई पुराने पार्षदों के क्षेत्र बदल गए हैं, जिससे स्थानीय नेताओं के समीकरण पर बड़ा असर पड़ सकता है।अब हर वार्ड की जनसंख्या 10,000 से लेकर 15,000 के बीच तय की गई है, जबकि पहले कई वार्डों में यह संख्या 6,000 से 7,000 के बीच ही रहती थी।

जनसंख्या बढ़ने से अब चुनावी मैदान और चुनौतीपूर्ण होगा। संभावित उम्मीदवारों को अधिक क्षेत्र में जनसंपर्क करना होगा, जिससे चुनाव की तैयारी पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाएगी। वार्ड में बढ़ते मतदाता न सिर्फ चुनावी रणनीति बदलेंगे, बल्कि नेताओं को नई जगहों पर अपना आधार भी मजबूत करना होगा।