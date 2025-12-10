SIR से पूर्व पंचकूला में 2002 की मतदाता सूची से मिलान कार्य तेज, 1.30 लाख मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा
पंचकूला में एसआईआर से पहले 2002 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य तेज़ी से चल रहा है। 1.30 लाख मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। यह कवायद चु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पूर्व की गतिविधि के तहत जिले में पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची वर्ष 2002 से वर्तमान मतदाताओं का मिलान किया जा रहा है। बीएलओ इस कार्य में जुटे हैं।
4 दिसंबर 2025 तक 4 लाख 48 हजार मतदाताओं में से लगभग 1 लाख 30 हजार मतदाताओं को वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ मिलान (मैपड) किया जा चुका है। शेष बचे योग्य मतदाताओं का भी मिलान (मैपड) किया जा रहा है।
जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता, दादा-दादी का नाम भारत के किसी राज्य की या किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस मतदान केंद्र संख्या व मतदाता सूची की क्रम संख्या में दर्ज था, उनके साथ मिलान किया जा रहा है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आगामी एसआईआर के संबध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ सुथरा व त्रुटिरहित बनाया जाना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।