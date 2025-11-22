पंचकूला के सरकारी पार्कों से गायब हो जाती थी लाइट्स, ई-रिक्शा में लादकर ले जाते, दो चोर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं। शहर के पार्कों से सरकारी लाइट्स भी कई दिन से चोरी हो रही थी। कुछ दिन पहले मनसा देवी क्षेत्र में नए बन रहे एक पार्क में लगी लाइट्स को चोर चुरा ले गए थे।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। जांच के बाद एमडीसी पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है।जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच के बाद दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं।

जांच क दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी। उसमें आरोपित लाइट्स चोरी करते नजर आ रहे थे। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों चोर के नाम शीतल और विश्वनाथ है। दोनों ही पंचकूला के भैंसा टिब्बा गांव के रहने वाले हैं।