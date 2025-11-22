Language
    पंचकूला के सरकारी पार्कों से गायब हो जाती थी लाइट्स, ई-रिक्शा में लादकर ले जाते, दो चोर गिरफ्तार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    पंचकूला में पार्कों से सरकारी लाइटें चोरी होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने दो आरोपितों शीतल और विश्वनाथ को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में वे लाइटें चुराते हुए पाए गए। दोनों ने ई-रिक्शा पर 20 से अधिक लाइटें चोरी करने की बात कबूली है। उन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

    चोरी के आरोप में पकड़े गए युवकों को अपने साथ ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं। शहर के पार्कों से सरकारी लाइट्स भी कई दिन से चोरी हो रही थी। कुछ दिन पहले मनसा देवी क्षेत्र में नए बन रहे एक पार्क में लगी लाइट्स को चोर चुरा ले गए थे।

    शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। जांच के बाद एमडीसी पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है।जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच के बाद दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं।

    जांच क दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी। उसमें आरोपित लाइट्स चोरी करते नजर आ रहे थे। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों चोर के नाम शीतल और विश्वनाथ है। दोनों ही पंचकूला के भैंसा टिब्बा गांव के रहने वाले हैं।

    जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों ने अभी तक 20 से ज्यादा लाइट्स चोरी करने की वारदात को कबूला है। एक ई-रिक्शा पर दोनों ये आरोपित जाते थे और चोरी करके फरार हो जाते थे। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों को आज पंचकूला कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।