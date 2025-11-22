पंचकूला: सागर सिंगला आत्महत्या मामले में दो और गिरफ्तार, सुसाइड से पहले वीडियो में लिए थे कई नाम
पंचकूला के रायपुररानी में सागर सिंगला आत्महत्या मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सागर ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने कुछ लोगों पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और अब दो और को गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश जारी थी।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। रायपुररानी क्षेत्र में चार नवंबर को एक युवक सागर सिंगला ने प्रताड़ना से परेशान आकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपितों की पहचान रायपुररानी निवासी परविंदर उर्फ पंछी और जाेनी के रूप में हुई है। आरोपितों को अदालत में पेश किया गया।इससे पहले पुलिस ने 13 नवंबर को एक आरोपित रायपुररानी निवासी ही शिव कुमार उर्फ काकू को गिरफ्तार किया था।
रायपुररानी क्षेत्र निवासी सागर सिंगला ने चार नवंबर को आत्महत्या की थी। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।
वीडियो में सागर सिंगला ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। सामगर के मरने के बाद वह वीडियो वायरल हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस ने एक आरोपित को पहले और दो आरोपितों को अब गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपितों की कई दिन से पुलिस तलाश कर रही थी। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को रायपुररानी क्षेत्र से काबू कर लिया है।
