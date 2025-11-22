पंचकूला: सागर सिंगला आत्महत्या मामले में दो और गिरफ्तार, सुसाइड से पहले वीडियो में लिए थे कई नाम

जागरण संवाददाता, पंचकूला। रायपुररानी क्षेत्र में चार नवंबर को एक युवक सागर सिंगला ने प्रताड़ना से परेशान आकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों की पहचान रायपुररानी निवासी परविंदर उर्फ पंछी और जाेनी के रूप में हुई है। आरोपितों को अदालत में पेश किया गया।इससे पहले पुलिस ने 13 नवंबर को एक आरोपित रायपुररानी निवासी ही शिव कुमार उर्फ काकू को गिरफ्तार किया था।

रायपुररानी क्षेत्र निवासी सागर सिंगला ने चार नवंबर को आत्महत्या की थी। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।