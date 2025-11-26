पंचकूला: 25 लाख की हेराफेरी में दो कर्मचारी गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

जागरण संवाददाता, पंचकूला। जिले में स्वच्छ भारत योजना के तहत हुई लाखों रुपए की हेराफेरी के मामले में पुलिस ने जिला परिषद में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

उनकी पहचान दिनेश और गगनदीप के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के जाली हस्ताक्षर से आरटीजीएस के माध्यम से करीब 25 लाख रुपये की पेमेंट ऑफिस के ही कर्मचारी ने फर्जी तरीके से की थी।