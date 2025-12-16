पैरी हत्याकांड में दो और गिरफ्तारी, शूटरों को हथियार और गाड़ी उपलब्ध कराने वाले पंजाब के फरीदकोट से दबोचे

आदेश चौधरी, पंचकूला। चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या करने वाले शूटरों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पंजाब के फरीदकोट निवासी शिवम और गोपाल के रूप में हुई है। दोनों ने पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर को हत्या के लिए हथियार और गाड़ी उपलब्ध कराई थी। पुलिस अभी दोनों से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटा रही है।

लाॅरेंस बिश्नोई के इशारे पर पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने ही करीब 6 महीने पहले पंचकूला के अमरावती में नौलटा गांव निवासी सोनू पहलवान की भी हत्या की थी।