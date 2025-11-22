Language
    पंचकूला में सरकारी पार्कों से लाइट चुराने वाले दो गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    पंचकूला में सरकारी पार्कों से लाइटें चोरी होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमडीसी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शीतल और विश्वनाथ नामक दो चोरों को पकड़ा है, जिन्होंने 20 से अधिक लाइटें चुराने की बात कबूली है। वे ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया है।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शहर में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं। शहर के पार्कों से सरकारी लाइट्स भी कई दिन से चोरी हो रही थी। कुछ दिन पहले मनसा देवी क्षेत्र में नए बन रहे एक पार्क में लगी लाइट्स को चोर चुरा ले गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। जांच के बाद एमडीसी पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है।

    जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि जांच के बाद दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। जांच क दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी। उसमें आरोपित लाइट्स चोरी करते नजर आ रहे थे। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों चोर के नाम शीतल और विश्वनाथ है। दोनों ही पंचकूला के भैंसा टिब्बा गांव के रहने वाले हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों ने अभी तक 20 से ज्यादा लाइट्स चोरी करने की वारदात को कबूला है।

    एक ई-रिक्शा पर दोनों ये आरोपित जाते थे और चोरी करके फरार हो जाते थे। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों को आज पंचकूला कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।