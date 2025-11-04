हरियाणा-यूपी के दो युवकों ने पंचकूला में बुजुर्ग को लूटा, पकड़े जाने पर पुलिस ने उठक-बैठक करवाई, नाक रगड़वाई, बोले-आगे से ऐसा नहीं करेंगे
पंचकूला में जीरकपुर के एक बुजुर्ग को ऑटो में बैठाकर दो लुटेरों ने चाकू की नोक पर लूट लिया। क्राइम ब्रांच ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने पर लुटेरों ने नाक रगड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। पुलिस ने लुटेरों को सेक्टर-20 के पास से गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निवासियों के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। जीरकपुर के बुजुर्ग को ऑटो में बैठाकर चाकू की नोक पर लूटने वाले दो लुटेरों की हरकरतें गिरफ्तारी के बाद बदल गई। एक लुटेरा हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश का है। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ते ही दोनों लुटेरे ने नाक रगड़कर उठक-बैठक लगाई और भविष्य में वारदात न दोहराने का वादा किया।
जीरकपुर के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह जीरकपुर पुल के नीचे से बलटाना जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुआ था। ऑटो चालक के साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। ऑटो बलटाना ले जाने के बजाय सेक्टर-23 पंचकूला की ओर मोड़ लिया और रास्ते में चाकू की नोक पर उससे मोबाइल और 1600 रुपये नकद लूट लिए। इसके बाद दोनों बुजुर्ग को सड़क किनारे उतारकर मौके से फरार हो गए।
क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 इंचार्ज मुकेश सैनी की टीम ने 2 नवंबर को सेक्टर-20 स्थित श्मशान घाट के पास से दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान मूल रूप से हिसार निवासी कुलदीप, वर्तमान पता मोहाली पंजाब और राकेश उर्फ बल्लू निवासी जिला मुरादाबाद वर्तमान पता जीरकपुर जिला मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।