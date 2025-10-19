Language
    पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे, पंचकूला आढ़ती और उसके भाई की पिटाई कर धमकी दे गए हमलावर, गाड़ी टकराने पर हुआ था विवाद

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    पंचकूला में गाड़ी टकराने के बाद कुछ युवकों ने एक आढ़ती और उसके भाई के साथ मारपीट की। आरोप है कि युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पिटाई के दौरान आढ़ती व उसके भाई को सिर में चोटें आईं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। आढ़ती व उसके भाई को ऑल्टो कार सवार कुछ युवकों ने जमकर पीटा। हमलावर जाते समय यह भी धमकी दे गए कि पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे। पिटाई के दौरान आढ़ती व उसके भाई को सिर में चोटें आईं। उनको उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    पंचकूला सेक्टर-4 निवासी राहुल ने बताया कि वह सुबह 11 बजे घर से पिंजौर की सेब मंडी में जा रहा था। जब वह अमरावती पुल के पास पहुंचा तो सामने से एक ऑल्टो कार आ रही थी।। ऑल्टो कार ड्राइवर ने गलत कट लगाया, जिसके कारण राहुल की गाड़ी ऑल्टो से जा टकराई। टक्कर के बाद ऑल्टो ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाया। उसके जानकार मनजीत सैनी, मंगल, नरेंद्र व अन्य लोग आ गए।

    राहुल ने इसकी सूचना अपने भाई अतुल को दी। सूचना मिलते ही अतुल और उसका दोस्त राहुल वहां पहुंच गए। ऑल्टो कार के चालक एवं उसके साथियों ने उन तीनों के सिर में चोटें मारी। राहुल ने बताया कि आरोपित शराब के नशे में थे और धमकी देकर गए कि अगर पुलिस में शिकायत दी तो जान से मार देंगे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।