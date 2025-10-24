Language
    पंचकूला को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान

    हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग पंचकूला को बाल श्रम मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने बाल श्रम में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार बाल श्रम की रोकथाम और प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए निरंतर प्रयासरत है, इस हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचकूला जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और बाल श्रम में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    इसी कड़ी में आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला और अनिल कुमार ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आयोग के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा सरकार बाल श्रम उन्मूलन के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार न केवल बाल श्रम की रोकथाम के लिए बल्कि प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

     